Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Welinton için Fenerbahçe'den teklif gelmedi
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Brezilya'lı stoper Welinton için Fenerbahçe'den kendilerine teklif gelmediğini açıkladı. Çavuşoğlu ayrıca kanat transferi yapmak istediklerini sözlerine ekledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ten Galatasaray hatırlatması! ''Geçen sene...''
- Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı şoke eden transfer çalımı! Kılıçlar çekildi...
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer şoku! ''Size verelim''
- Fenerbahçeli futbolcuya sert tepki! "Bana kalp krizi geçirtiyor"
- Guilherme resmen açıklandı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
- Manchester United çıkışlı yıldız Fenerbahçe'ye transfer oluyor!
- Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Florya derken Samandıra'ya...
- Jose Mourinho'nun gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Flaş transfer...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.