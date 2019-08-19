Aytaç Kara: "İyi mücadele ettik"
Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara, Trabzonspor karşılaşması sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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