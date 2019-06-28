Ayrılık talebi Topal'dan geldi | Video haber
Fenerbahçe'de Mehmet Topal'la yolların ayrılmasının sebebi ortaya çıktı. Sarı lacivertli ekipte ayrılık talebi tecrübeli oyuncudan geldi.
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