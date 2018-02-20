A Spor yorumcusu Turgay Demir, Aykut Kocaman'ın Talisca'nın derbide oynamasından korktuğunu söyledi. Demir, "Talisca'nın cezasını fedarasyon kaldırsa da, Beşiktaş Aykut Kocaman bu kadar korktuğu için oynatmasın maçta. Ödü patlıyor." ifadelerini kullandı.

A Spor yorumcuları Turgay Demir ile Emre Bol'un derbi öncesindeki Talisca tartışması ses getirdi.

"TALISCA'DAN KORKUYORLAR"

Brezilyalı yıldızın cezası hakkında çarpıcı bir yorumda bulunan Demir, "Talisca'nın cezası kaldırılsa bile Aykut Kocaman bu kadar korktuğu için Şenol Güneş, Talisca'yı derbide oynatmasın. Aykut Kocaman'ın ödü patlıyor" dedi.

"F.BAHÇE BEŞİKTAŞ'I TALISCA'LI DA YENDİ"

"Bir Fenerbahçeli olarak Talisca'nın cezasının kaldırılmasını istiyorum" diyen Emre Bol ise, "Aykut Kocaman'ın Talisca'dan korkacak hali yok. Talisca da varken Fenerbahçe geldi seni Vodafone Arena'da yendi. Kimsenin Talisca'dan korktuğu yok Fenerbahçe camiasında. Sarı kart sarı kart değil madem böyle bir şey yapılabiliyor kaldırsınlar sarı kartını. Kim iyi oynuyorsa o kazansın." ifadelerini kullandı.