Aykut Kocaman'ı çıldırtan pozisyon!
Fenerbahçe, Hasan Ali'ye yapılan harekete isyan etti! Giresunspor kalecisinin hamlesiyle ayağına darbe alan Hasan Ali Kaldırım acı içinde yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı beklediği pozisyonda hakem devam dedi.
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