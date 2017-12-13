Aykut Kocaman'dan transfer açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Adana Demirspor'u eleyen Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, karşılaşma sonrasında A Spor'a açıklamalarda bulundu.
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