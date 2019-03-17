Aykut Kocaman: "Sıkıntılı bir dönemdeyiz"
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-0 mağlup oldukları Çaykur Rizespor maçı sonrası ligde enerji kaybı yaşadıklarını belirtti. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ise "İstediğimiz oyunla birlikte kazanmayı bildik" ifadelerini kullandı.
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