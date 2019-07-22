Aykut Kocaman: "İlk 5 hafta zor olacak"
Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman ligin ilk 5 haftasının kendileri açısından zor geçeceğini söyledi. Tecrübeli teknik adam "Bizim açımızdan içinde bir Galatasaray maçının olduğu 3 tane deplasman maçımız var. Sert bir 5 hafta olacak" ifadelerini kullandı.
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