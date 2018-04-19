Aykut Kocaman derbi stratejisini açıkladı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş ile oynayacakları yarı final maçını A Spor'a değerlendirdi.
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