Aykut Kocaman açıklama yapma konusunda tereddüt yaşıyor
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Aykut Kocaman açıklama yapma konusunda tereddüt yaşıyor

    A Spor yorumcusu Emre Bol Artı Futbol programında önemli açıklamalarda bulundu. Bol “Aykut Kocaman ile konuştum, kendisi İngiltere’de şu an. Olayların gündem değiştirme üzerine ortaya atıldığını düşünüyor. Açıklama yapıp yapmama konusunda tereddüt yaşıyor.”

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    12 Ekim 2018, Cuma
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN