Aykut Kocaman açıklama yapma konusunda tereddüt yaşıyor
A Spor yorumcusu Emre Bol Artı Futbol programında önemli açıklamalarda bulundu. Bol “Aykut Kocaman ile konuştum, kendisi İngiltere’de şu an. Olayların gündem değiştirme üzerine ortaya atıldığını düşünüyor. Açıklama yapıp yapmama konusunda tereddüt yaşıyor.”
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