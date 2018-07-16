Aykut Kocaman, A Spor'a açıklamalarda bulundu
Son olarak Fenerbahçe'de çalışan Aykut Kocaman, Fransa - Hırvatistan maçını A Spor'da değerlendirdi. Spor Ajansı programında canlı yayına bağlanan Kocaman, Dünya Kupası boyunca eleştirilen futbolu, kendilerinin de Türkiye'de uygulamaya çalıştıkları futbola benzediğini söyledi.
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