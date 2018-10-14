Aykut İnce: Fenerbahçeli Valbuena kiralanacak
A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, Fenerbahçeli Valbuena hakkına flaş bir iddiada bulundu. İnce, "Fenerbahçe, Valbuena'yı devre arasında Türkiye'den bir takıma kiralayabilir" ifadelerini kullandı.
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