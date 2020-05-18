Aykut İnce açıkladı! "Mustafa Cengiz mide ameliyatı oldu"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1 haftada 2. operasyonunu geçirdi. A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, sarı kırmızılı taraftarları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. İnce, "Mustafa Cengiz dün gece yeniden rahatsızlandı ve acil bir kararla sabah saatlerinde mide ameliyatı oldu. Operasyonu devam ediyor ve durumunun iyi olduğu bilgisi kulağımıza geliyor" dedi.
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