Ayew'den Yanal sözleri: "Geçmişini inceleme fırsatı buldum"
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Andre Ayew Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ganalı futbolcu Ersun Yanal için "Bu kulübü tanıyan, tecrübeli bir hocayla çalışmaya başladık. Erken yaşta antrenörlüğe başlamış. Geçmişini inceleme fırsatını buldum. Zor durumdaki takımları kurtarmış. Milli Takım antrenörlüğü yapmış. Felsefesini, ne istediğini gayet iyi anladım" sözlerini kullandı.
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