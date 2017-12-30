Avusturyalı futbolculardan camiye çirkin saldırı
Rapid Wien'in oyuncusu Dejan Ljubicic, Bosna Hersek’te çirkin bir olaya imza attı. Ljubicic, Wiener Neustadt’ta forma giyen Daniel Sudar’la birlikte yılbaşı tatili arasında geldiği Bosna-Hersek’te camiye bira şişesi fırlattığı için gözaltına alındı.
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