Avusturya: 0 - Brezilya: 3 (Özet) – Fotomaç TV
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    Avusturya: 0 - Brezilya: 3 (Özet)

    2018 Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren Brezilya, Avusturya engelini rahat geçti. Ernst Happel'de oynanan mücadelede 36. dakikada Gabriel Jesus ile öne geçen Brezilya, devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da üstün oyununa devam eden Brezilya, 63. dakikada Neymar ve 69. dakikada Philippe Coutinho ile goller buldu ve skoru 3-0'a getirdi. Sakatlığı nedeniyle 2 ay formasından uzak kalan Neymar'ın maçtaki performansı ve güzel golü ise futbolseverleri Dünya Kupası öncesi sevindirdi.

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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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