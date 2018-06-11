Avusturya: 0 - Brezilya: 3 (Özet)
2018 Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren Brezilya, Avusturya engelini rahat geçti. Ernst Happel'de oynanan mücadelede 36. dakikada Gabriel Jesus ile öne geçen Brezilya, devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da üstün oyununa devam eden Brezilya, 63. dakikada Neymar ve 69. dakikada Philippe Coutinho ile goller buldu ve skoru 3-0'a getirdi. Sakatlığı nedeniyle 2 ay formasından uzak kalan Neymar'ın maçtaki performansı ve güzel golü ise futbolseverleri Dünya Kupası öncesi sevindirdi.
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