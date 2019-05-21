Avrupa'da şampiyonlar değişmedi
Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan takımlar, bu sezon da kupayı müzesine götürdü.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray krizler arasında çifte kupaya ulaştı!
- Ndiaye Fransa yolcusu!
- Galatasaray'da Selçuk İnan penaltı pozisyonuna açıklık getirdi!
- Ve bombayı patlattı... Ribery böyle duyurdu! Galatasaray...
- "Galatasaray'ın penaltısı doğruydu!"
- Diagne'de flaş gelişme! Yasak geliyor...
- "Muriç gerçek Fenerbahçeli oldu!"
- Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.