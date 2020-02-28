Avrupa kulüpleri Uğurcan Çakır'ın peşinde
İngiliz basını Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için Tottenham, Liverpool, Everton ve Sevilla'nın devrede olduğunu yazdı.
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