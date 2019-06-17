Avcı Adriano'nun kalmasını istiyor
Beşiktaş transfer komitesi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Adriano konusunda karar değiştirdi. Siyah beyazlılar Brezilyalı futbolcuya yeni bir teklif yapacak.
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