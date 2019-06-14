Atletico Eljic için geliyor l Video
Atletico Madrid, Fenerbahçeli Eljıf Elmas'ın transferi için İstanbul'a gelecek...
Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Eljif Elmas'ı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı. İspanyol ekibi, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak için İstanbul'a geliyor....
Atletıco Madrid yetkilileri, genç futbolcu için 14 milyon euro önerecek... Ancak sarı-lacivertli yönetim bunun daha üzerinde bir rakam beklentisi içerisinde...
Transfer için kaynak oluşturmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da UEFA'dan gelecek kararı bekliyor... Bu yüzden İspanyol ekibinin teklifini arttırması halinde taraflar prensip anlaşmasına varabilir...
Öte yandan Eljıf Elmas'ın La Liga'da oynamak istediği için Atletıco Madrid'e sıcak baktığı gelen haberler arasında...
Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı 2017 yılında 180 bin euro yetiştirme bedeli karşılığında transfer etmişti...
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