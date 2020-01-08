Atiba Hutchinson: Bir yıl daha futbol oynayacağım
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın 36 yaşındaki Kanada'lı futbolcusu Atiba Hutchinson, bir yıl daha futbol oynadıktan sonra sahalara veda edeceğini söyledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Sneijder'den ses getirecek kadro ile jübile! Fenerbahçe...
- İşte Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ilk 11'leri
- Beşiktaş'ta forvet harekatı! Abdullah Avcı onayı verdi
- Beşiktaş'ın ilgilendiği Guilherme'den transfer yanıtı
- Sosyal medyada Atiba çılgınlığı!
- Noel öncesi cezalı duruma düştüler! İşte o liste...
- Rıdvan Dilmen'den Cüneyt Çakır için flaş sözler!
- Öyle bir şey ortaya çıktı ki! Caner Erkin...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.