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Atiba - Elneny ikilisi göz dolduruyor

Süper Lig'de son 6 maçta 16 puan toplayan Beşiktaş'ta Atiba-Elneny ikilisinin performansı göz dolduruyor.

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki yükselen performansında Atiba ile Elneny ikilisi önemli rol oynuyor.

Orta sahada sergiledikleri performansla takımlarının savunma gücünü yukarı çeken Atiba ve Elneny'nin katkısı rakamlara da yansıdı. Beşiktaş, Atiba ve Elneny'nin ilk 11'de sahaya çıktığı 5 maçın 4'ünü kazandı ve 1 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Siyah beyazlılar bu ikiliden birisinin sahada olmadığı 3 müsabakada ise sadece 1 kez galip geldi. Siğer 2 karşılaşmanın birinde berabere kaldı ve diğerinde ise mağlup oldu.

Beşiktaş, Atiba ve Elneny'nin ilk 11'de sahaya çıktığı maçlarda neredeyse gol yemedi. Bu ikiliden birinin sahada olmadığı maçlarda ortalama 1,3 gol yiyen Beşiktaş, kanadalı ve mısırlı futbolcusunun beraber 11'de sahaya çıktığı müsabakalarda ise sadece 0,2 gol ortalamasında kaldı.

Süper Lig'deki puan ortalaması 1,3 olan Beşiktaş, Atiba ve Elneny'nin bir arada oynamaya başlamasıyla birlikte bu istatistiğini de 2 katına çıkararak 2,6 yaptı.

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25 Kasım 2019 , Pazartesi
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