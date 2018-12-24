Aslan'ın gözü Çin'de
Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı... Devre arasında Demba Ba'yı kiralamak isteyen sarı kırmızılılar, Brezilyalı Alan için de Guangzhou'dan gelecek haberi bekliyor...
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