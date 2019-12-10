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Aslan'ın Devler Ligi'nde son sınavı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Paris Saint Germain'e konuk olacak.

Galatasaray Devler Ligi'nde sezonu Paris'te kapatıyor.

Sarı kırmızılılar, A Grubu son hafta mücadelesinde Paris Saint Germain'e konuk olacak.

Grupta iki puanla son sırada yer alan Ggalatasaray'da Andone ve Luyindama'nın yanısıra sakatlıkları bulunan Babel, Feghoulİ, ve Adem Büyük kadroda yer almıyor. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Jimmy Durmaz, Taylan, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için Paris Saint Germain'i yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Paris Saint Germain'de sakatlıkları bulunan Gueye, Kimpembe, Verratti ve Ander Herrera müsabakada görev yapamayacak.

Başkent Paris'teki Parc Des Princes'de saat 23'te başlayacak karılaşmayı Rumen Istvan Kovacs yönetecek.

A Grubundaki diğer mücadelede grubu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Real Madrid, 3 puanla üçüncü durumda yer alan Club Brugge'e konuk olacak. karşılaşma saat 23'te başlayacak.

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10 Aralık 2019 , Salı
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