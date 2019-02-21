Aslan'ın deplasman kabusu
Galatasaray deplasmanda oynayacağı Benfica karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 279. randevusuna çıkacak.
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