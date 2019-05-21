Aslan'da Luyindama ve Macao etkisi
Sezon başında stoper mevkiinde Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Ozan Kabak'ı bulunduran Galatasaray ilk yarıda savunmadan istediği performansı alamamıştı. Devre arasında savunmada revizyona giden sarı kırmızılı ekipte yeni transferler Luyindama ve Marcao ikinci yarıda savunmayı toparladı, Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.
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