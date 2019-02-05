Aslan kupada avantaj arıyor
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u ağırlayacak. Yarın saat 20:30'da oynanacak karşılaşma A2'den naklen ekranlara gelecek.
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