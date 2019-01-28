Aslan ikide iki ile başladı
Galatasaray, Süper lig'in ikinci yarısına ikide ikiyle başlarken Sinan Gümüş performansıyla dikkat çekiyor.
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