Aslan duble peşinde
Akhisarspor'u 3-1'lik skorla devirerek Ziraat Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götüren Galatasaray, Medipol Başakşehir'i de mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan etmeyi planlıyor.
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