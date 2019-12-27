Aslan devreye 3 puanla girmek istiyor
Galatasaray Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Göztepe'ye mağlup olan sarı kırmızılılar, Akdeniz ekibini yenerek devre arasına 3 puanla girmeyi hedefliyor.
Süper Lig'de geride kalan 16 maçta 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 24 puanla haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada girdi.
Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi sahadaki yerini alamayacak.
Sakatlıklarını atlatan ve son antrenmanda takımla çalışan Şener, Mmarcao ve Llemina, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.
Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Marcao, Belhanda ve Adem Büyük, sarı kart görmeleri durumunda ikinci yarının ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında görev yapamayacak.
Antalyaspor'da sakatlığı bulunan Charles ile kadroya alınmayan Cissokho, Serdar Özkan, Diego, Aatıf ve Bahadır Öztürk forma giyemeyecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20'de başlayacak Galatasaray-Antalyaspor mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek.
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