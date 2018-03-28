Artık havalimanında yatıp kalkıyor
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04 cm boyundaki 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, Atatürk Havalimanı'ndan aylardır ayrılamıyor. Yakınları ve ailesi ise Şanlı'nın psikolojik rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylüyor.
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