Artem Kravets mutlak golü kaçırdı!
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Artem Kravets mutlak golü kaçırdı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akhisarspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kayserisporlu futbolcu Artem Kravets, mücadelenin 71. dakikasında inanılmaz bir gol kaçırdı.

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22 Ocak 2019, Salı
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