Artem Kravets mutlak golü kaçırdı!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akhisarspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kayserisporlu futbolcu Artem Kravets, mücadelenin 71. dakikasında inanılmaz bir gol kaçırdı.
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