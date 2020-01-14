Arda'ya dönüş yolu açıldı
Süper lig ekiplerinden Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun rahatsızlığı ve Ryan Babel'in kiraya verilmesi sebebiyle Arda Turan'a dönüş yolu açıldı. Tecrübeli oyuncu, 31 Ocak'a kadar Galatasaray'a dönebilir.
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