Arda Turan'la tokalaşan Yasin Öztekin'e taraftardan tepki!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaştı. Bu karşılaşmada tüm gözler eski Galatasaraylı Arda Turan'ın üzerindeydi. Tecrübeli futbolcu Türk Telekom Stadı'na ilk kez rakip olarak ayak basarken tribünlerden ıslıklı tepkiler yükseldi. Bu sırada Galatasaray'dan Yasin Öztekin ile Arda Turan saha içinde sohbet edince sarı-kırmızılı taraftarlar Yasin Öztekin'i de protesto etti.