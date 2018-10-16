Arda Turan'ın yükselişi ve düşüşü...
Arda Turan'ın yükselişi ve düşüşü... İşte 31 yaşındaki oyuncunun hayat hikayesi...
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