Arda Turan'dan klas gol!
Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, antrenmanda klas bir gole imza attı
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