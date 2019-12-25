Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı
Galatasaray'a transferi konuşulan Arda Turan, Instagram hesabından 'Aslan Kral' paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.
Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç öncesi, 36 bin taraftar ve kameraların önünde Fatih Terim'in elini öpen Arda, yuvaya dönüş hazırlığı yapıyor.
Devre arasında Galatasaray'a transfer olması beklenen Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı 'Aslan Kral' paylaşımıyla bu iddiaları güçlendirdi.
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