Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç öncesi, 36 bin taraftar ve kameraların önünde Fatih Terim'in elini öpen Arda, yuvaya dönüş hazırlığı yapıyor.

Devre arasında Galatasaray'a transfer olması beklenen Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı 'Aslan Kral' paylaşımıyla bu iddiaları güçlendirdi.