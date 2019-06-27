Arda Turan ile Burak Yılmaz Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel'e karşı
Başakşehir'den Arda Turan, Beşiktaş'tan Burak Yılmaz, Fenerbahçe ile anlaşan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, tatilde bir araya geldi. Ayak tenisi oynayan tecrübeli oyuncular görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
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