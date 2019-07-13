Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı? - Son dakika Galatasaray videoları, Galatasaray haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı?

Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı?

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Arda Turan ismi gündeme gelmiş ve teknik direktör Fatih Terim'in yıldız futbolcuyu takımda görmek istediği iddia edilmişti. Transfer Raporu programına canlı yayında bağlanan A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'ın Arda Turan için herhangi bir girişimde bulunmadığını söyledi.

Emre Kaplan'ın Galatasaray'ın transfer gündemine dair aktardığı bilgiler şu şekilde:

FEJSA İÇİN TERİM'İN ONAYI BEKLENİYOR

"Galatasaray'ın Fejsa için bir girişimi var. Benfica, Galatasaray 3 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Oyuncu tarafında da durum oldukça pozitif. Fejsa'nın transferi için Fatih Terim'in onayı bekleniyor."

ARDA TURAN İÇİN HERHANGİ BİR PLAN YOK

"Galatasaray'ın Arda Turan ile ilgili herhangi bir planı yok. Arda, Fatih Terim'in listesinde hiçbir zaman olmadı."

EMRE MOR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAK

"Emre Mor hafta içerisinde İstanbul'a gelmiş ve prensip anlaşmasına varıldıktan sonra menajerlik şirketiyle ilgili bir problem ortaya çıktı. Galatasaray, bu problemle ilgili ipleri Emre Mor'a bırakmış durumda. Galatasaray tarafı bu problemle ilgilenmiyor. Emre Mor ve menajeri bu problemi önemli ölçüde çözdü. Galatasaray birkaç gün içerisinde Emre Mor transferini noktalayacak gibi gözüküyor."

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
13 Temmuz 2019 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN