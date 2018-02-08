Arda Turan evlilik yolunda ilk adımı attı

Milli futbolcu, Aslıhan Doğan'a evlilik teklifi etti. Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan milli futbolcu Arda Turan, evlilik yolunda ilk adımını attı. Tecrübeli oyuncunun, bir süredir birlikte olduğu Aslıhan Doğan'a evlilik teklif ettiği öğrenildi. Arda Turan'ın bir arkadaş ortamında Aslıhan Doğan'a teklifte bulunduğu ve 'evet' yanıtı aldığı ifade edildi.