Arda Turan Abdullah Avcı'ya teşekkür etti
Arda Turan, Başakşehir ile yollarını ayırmasının ardından Abdullah Avcı için veda mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından Abdullah Avcı ile bir arada olduğu bir fotoğrafı paylaşan Arda, "Gittiğin her yere bilgini, sevgini ve futbol aşkını taşıyacağından o kadar eminim ki. Yolun açık olsun hocam. Bugüne kadar bize öğrettiğin her şey için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Tarihi fiyaskoydu ama... Slimani hiçbir yere gitmiyor! Son dakika transfer haberleri...
- İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Diagne'nin yerine gelecek
- Fenerbahçe'den 3'lü transfer paketi
- Fatih Terim'in Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! 5 yılda inanılmaz rakam
- Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer! Müthiş takas...
- Başakşehir bombayı patlattı! Beşiktaş...
- Brahimi Fenerbahçe'ye gelmek için bunu yaptı!
- Başakşehir'in yeni teknik direktörü belli oldu!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.