"Arda Galatasaray'a futbolu bırakmak için gelmek istiyor"
Ara transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
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