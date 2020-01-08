"Arda Fatih Terim'in elini öperek kapıyı araladı"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray - Arda Turan ilişkisine dair konuşan Dindar, "Arda Turan, Fatih Terim'in elini öperek kapıyı araladı" ifadelerini kullandı.
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