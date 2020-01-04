Ara transfer dönemi resmen başladı
Ara transfer döneminin resmen başlamasıyla beraber takımlar kadrolarını güçlendirecek takviyeleri yapmaya başladı. Kampa girip teknik, taktik antrenman tapan takımlar, kamp için Antalya'yı seçti. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar Antalya'dan son gelişmeleri aktardı.
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