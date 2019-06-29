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Anthony Nwakaeme'ye 600 bin euro zam

Trabzonspor, Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme'nin ücretine yaklaşık 600 bin euro zam yaptı...

Trabzonspor Nwakaeme'nin ücretine zam yaptı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon 27 lig maçında 10 gol 10 asistlik performansıyla bordo mavili takımın başarısında büyük rol oynamıştı.

Yönetimin bu durumu değerlendirerek Nijeryalı yıldızın yıllık ücretini tavan ücret olan 1.5 milyon euro seviyesine yükselttiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 1 milyon euro'ya oynayan Nwakaeme, kontratı gereği önümüzdeki sezon 900 bin euro alacaktı. Tecrübeli oyuncunun kontratına böylelikle 600 bin euro'ya yakın zam yapılmış oldu.

Nijeryalı yıldız katkı yaptığı gol sayısı 19'u geçtiği için 100 bin dolar da prime hak kazanmıştı.

Nwakaeme'nin serbest kalma bedeli de 4.5 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya çıkarıldı.

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29 Haziran 2019 , Cumartesi
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