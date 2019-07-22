Antalyaspor'un Bolu kampı başladı
Antaalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz istedikleri oyun sistemini Bolu kampında yerleştirmeye çalışacaklarını söyledi. Korkmaz ayrıca transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini belirtti.
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