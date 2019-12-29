Antalyaspor teknik direktörü Stjepan Tomas: Farklı mağlubiyet üzücü
Antalyaspor teknik direktörü Stjepan Tomas 'Erken gol yemek çok kötü oldu' dedi. Takımda büyük değişiklikler olacağını belirten Tomas, ligde kalacaklarına inandığını ifade etti.
Maçta erken yenen golün takımı için kötü olduğunu vurgulayan Tomas, "Bugün böyle farklı bir mağlubiyet çok üzücü ama maalesef futbolda bunlar var. Sezon boyunca takımımız erken gol yiyince oyundan düşüyor. İlk 45 dakika kötü de oynadık. İkinci yarıya farklı taktikle başladık. Birkaç pozisyon ürettik ama final paslarını ve sonuçlandırmayı yapamadık." diye konuştu.
Hırvat teknik adam, "İkinci yarıda bu takımda çok büyük değişiklik olacak. Bu takıma ve camiaya inanıyorum. Geçen sene Rizespor'da yaşadım. Bu takımın ligde kalacağına inanıyorum. Bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.
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