Antalyaspor - Beşiktaş maçına doğru
Beşiktaş'a sakat futbolculardan sevindirici haber geldi... Galatasaray derbisinde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz ve Victor Ruiz'in Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edileceği öğrenildi.
Burak Yılmaz'ın mücadeleye yedek kulübesinde başlayacağı ifade edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın golcü oyucuyu maçın gidişatına göre sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.
2 haftadır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ruiz'in ise Antalyaspor maçında görev almaya hazır olduğu belirtildi. Teknik direktör Avcı'nın Roco'nun yerine İspanyol futbolcuya görev vermesi bekleniyor.
Tedavileri devam eden Douglas ve N'Koudou'nun Antalyaspor'a karşı da sahaya olamayacağı öğrenildi.
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