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Antalyaspor Aatif transferini böyle duyurdu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile yollarını ayıran Aatif Chahechouhe ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibi, Faslı yıldızın transferini hazırladığı bir video ile sosyal medya hesabından duyurdu.

Görüntülerde, otelde hasır koltukta oturup denizi izleyen Aatif Chahechouhe'ya Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, sosyal medya aracılığıyla, "Tatil bitti, şimdi çalışma zamanı" diye mesaj atıyor. Öztürk'ü telefonunda 'Başkan' diye kaydeden Aatif Chahechouhe de okuduğu mesaja, "Tamam başkanım" diye cevap verdikten sonra kramponlarını giyerek antrenmana başlıyor. Aatif Chahechouhe'nun topu sektirip kaleye gol attığı video, yıldız oyuncunun, "Biz Antalyasporuz" sözleriyle sona eriyor.

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17 Haziran 2019 , Pazartesi
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