Anlaşma sağlandı! Ragnar Sigurdsson...

Gaziantep Futbol Kulübü, bonservisi elinde olan İzlandalı savunma oyuncusu Ragnar Sigurdsson ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. İzlandalı savunma oyuncusuna yıllık 600 bin Euro teklifte bulunduğu ve Ragnar'ın da bunu kabul ettiği belirtildi.

Ragnar Sigurdsson son olarak Rostov formasını giymişti.