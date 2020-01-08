Anlaşma sağlandı! Ragnar Sigurdsson...
Gaziantep FK'da transfer! İzlandalı savunma oyuncusu Ragnar Sigurdsson ile prensipte anlaşmaya varıldı
Gaziantep Futbol Kulübü, bonservisi elinde olan İzlandalı savunma oyuncusu Ragnar Sigurdsson ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. İzlandalı savunma oyuncusuna yıllık 600 bin Euro teklifte bulunduğu ve Ragnar'ın da bunu kabul ettiği belirtildi.
Ragnar Sigurdsson son olarak Rostov formasını giymişti.
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